Ukraine: la question territoriale reste «la plus problématique»

Keystone-SDA

La question territoriale reste "la plus problématique" dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a indiqué lundi un haut responsable proche du dossier. Moscou réclame le retrait des forces de Kiev d'une partie des zones sous leur contrôle.

(Keystone-ATS) Cette demande «demeure et c’est la question la plus problématique», a déclaré à l’AFP ce responsable informé des derniers rounds des négociations entre Ukrainiens et Américains ce week-end. Il a précisé que Vladimir «Poutine ne veut pas conclure d’accord sans» que «l’Ukraine ne cède des territoires» dans le Donbass, région de l’est du pays.

Washington pousse l’Ukraine à approuver «plus vite» un plan pour mettre fin à la guerre, mais Kiev «ne peut pas tout accepter sans examiner les détails», a-t-il ajouté.