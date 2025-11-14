Ukraine: quatre morts dans une attaque russe d’ampleur

Keystone-SDA

Une attaque russe de missiles et de drones ciblant principalement de nombreux quartiers de Kiev a fait au moins quatre morts, a annoncé vendredi Volodymyr Zelensky. Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son territoire.

(Keystone-ATS) «Quatre personnes ont été tuées (…), environ 430 drones et 18 missiles ont été utilisés», a déclaré le président ukrainien, accusant la Russie d’une «attaque calculée pour causer un maximum de dommages à la population et de dégâts aux infrastructures civiles».

«Les Russes frappent des immeubles résidentiels. Il y a de nombreux grands immeubles endommagés à travers Kiev, presque dans chaque district», avait auparavant déclaré le chef de l’administration militaire de la ville, Timour Tkatchenko.

Huit des dix districts de la ville ont été touchés par les frappes, selon les secours, et la municipalité a averti que les transports en commun seraient affectés dans la capitale vendredi matin.

La police a précisé qu’une trentaine d’immeubles résidentiels avaient été endommagés dans les frappes nocturnes. Aucune information n’a été communiquée sur le nombre de blessés.

Fortes explosions

Des journalistes de l’AFP ont entendu de fortes explosions dans le centre de Kiev pendant la nuit, et observé que les systèmes de défense aérienne avaient activés contre des frappes de drones et des missiles.

Tôt vendredi, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, avait demandé aux habitants de rejoindre des abris avertissant d'»une attaque massive de l’ennemi sur la capitale».

Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs quartiers après les frappes et les secours ont été mobilisés, a-t-il ajouté.

«Des sections des réseaux de chauffage ont été endommagées. Dans le district de Desniansky, en raison d’une situation d’urgence sur la conduite principale de chauffage, certains bâtiments sont temporairement privés de chauffage», a-t-il précisé. Des coupures d’eau et d’électricité sont aussi à prévoir, a noté le maire.

«Nuit difficile»

Oleksandr Markoushyn, maire d’Irpin, localité de la région de Kiev, a décrit une «nuit difficile» avec de «multiples (drones) shahed et missiles volant au-dessus de la commune», sur son compte Facebook.

Poursuivant son offensive entamée en 2022, la Russie, dont les forces sont mieux équipées et plus nombreuses, continue d’avancer dans l’est de l’Ukraine et notamment dans la région de Donetsk où se concentre l’essentiel des combats récemment.

En parallèle, Moscou multiplie depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures civiles et énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainiens, alors que les températures baissent à l’approche de l’hiver.

Côté russe, les autorités ont annoncé avoir détruit un grand nombre de drones ukrainiens, dont certains ont ciblé le port pétrolier de Novorossiisk sur la mer Noire, ainsi que les villes de Volgograd et Saratov.

«Au cours de la nuit dernière, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 216 drones ukrainiens», dont 66 dans la région méridionale de Krasnodar et 59 au-dessus de la mer Noire, a indiqué le ministère sur Telegram.

Une raffinerie de pétrole de Novorossiisk a été touchée par un incendie qui a été ensuite éteint et plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés par des fragments de drones, ainsi qu’un bateau civil, faisant quatre blessés au total, selon les autorités.

Des attaques de drones ukrainiennes provoquent régulièrement des dégâts dans les secteurs pétrolier et gazier et sur des conduites destinées au transport des hydrocarbures, conduisant à une hausse des prix du carburant.

Les négociations de paix entre Kiev et Moscou sont au point mort, un sommet évoqué à Budapest entre les président américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine n’ayant pas eu lieu.