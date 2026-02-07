La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Ukraine: réseau énergétique visé par une importante attaque russe

Keystone-SDA

L'Ukraine a été visée samedi matin par une importante attaque contre son réseau énergétique qui a provoqué des coupures de courant dans une grande partie du pays, a annoncé la compagnie ukrainienne d'électricité.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La Russie mène une nouvelle attaque massive contre les installations du réseau électrique ukrainien. En raison des dégâts causés par l’ennemi, des coupures d’urgence ont été mises en place dans la plupart des régions», a déclaré Ukrenergo sur Telegram, tandis que l’armée polonaise a annoncé avoir déployé des avions pour protéger son espace aérien, comme souvent en cas de bombardements russes visant l’ouest de l’Ukraine.

