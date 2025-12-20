Ukraine: stocks d’huile d’une entreprise genevoise bombardés

Keystone-SDA

Des stocks d'huile de tournesol d'Allseeds Switzerland, sise à Genève, ont été bombardés par la Russie près d'Odessa, a indiqué samedi son directeur à Keystone-ATS. Il a fait état d'un mort et deux blessés dans l'attaque. Des milliers de tonnes d'huile sont perdues.

1 minute

(Keystone-ATS) «Nos installations dans le port de Pivdenniy, situé à 50 km à l’est d’Odessa, ont été bombardées la semaine dernière, hier soir et ce matin. Trois citernes sont actuellement encore en feu», a déclaré Kees Vrins. Selon lui, il est trop tôt pour donner un inventaire précis des dégâts.

«Pour le moment, on essaie d’éteindre le feu», a dit M. Vrins. «Il y a beaucoup de dommages aussi dans les stocks voisins», a ajouté le responsable, sans pouvoir donner de détails. «Nous ne sommes pas assurés» pour de tels évènements, «les assureurs fuient face à ce type de risque», a-t-il précisé.

«Il s’agit de notre huitième bombardement depuis le début de la guerre», a déclaré M. Vrins, dont l’entreprise est active en Ukraine dans le commerce de céréales, ainsi que d’huile de tournesol et de colza, depuis 28 ans.