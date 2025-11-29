La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Ukraine: une attaque russe près de Kiev fait au moins un mort

Keystone-SDA

Au moins une personne a été tuée et onze autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine, dans une attaque de drones attribuée à la Russie près de Kiev, ont annoncé les autorités. La veille, les bombardements avaient frappé la capitale ukrainienne.

(Keystone-ATS) Mykola Kalachnyk, le chef de l’administration militaire de la région de Kiev, a déploré sur le réseau social Telegram qu’une «attaque de l’ennemi sur Vychhorod ait tué une personne et en ait blessé 11, dont six ont été hospitalisées».

Il a évoqué une nouvelle offensive de «drones» russes, comme tout au long de la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne.

