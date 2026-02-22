Ukraine: une policière tuée dans des explosions «terroristes»

Keystone-SDA

Des explosions ont tué une policière et fait au moins 14 blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Lviv, dans le nord-ouest de l'Ukraine, selon le maire. L'élu a dénoncé un "acte terroriste".

(Keystone-ATS) Des responsables et médias locaux ont fait état sur les réseaux sociaux de plusieurs fortes explosions dans le centre de cette ville proche de la frontière polonaise et loin du front.

«C’était un acte terroriste», a ajouté le maire Andriï Sadovy sur Telegram sans plus de précision sur les auteurs éventuels, diffusant des images d’une façade avec des devantures de magasins éventrée.

La police ukrainienne a indiqué de son côté que plusieurs de ses agents avaient été «tués ou blessés» en arrivant sur les lieux, où ils avaient été appelés.

Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle contre l’Ukraine, en février 2022, des militaires ou responsables ukrainiens ont été pris pour cible par des explosions à plusieurs reprises très loin du front.