Ultimatum de Lula pour la signature de l’accord Mercosur-UE

Keystone-SDA

Le président brésilien Lula a déclaré mercredi que si l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur n'était pas signé "maintenant", il ne le sera pas sous sa présidence. Le président brésilien doit rester encore un an au pouvoir.

(Keystone-ATS) «Si on ne le fait pas maintenant, le Brésil ne signera plus l’accord tant que je serai président», a affirmé Luiz Inacio Lula da Silva lors d’une réunion ministérielle à Brasilia.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, espérait parapher ce traité lors du sommet du Mercosur samedi, dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu.