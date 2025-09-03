La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un été record pour Villars-Gryon-Diablerets

Keystone-SDA

Le domaine de Villars-Gryon-Diablerets n'avait encore jamais autant accueilli de visiteurs que cet été. Les télécabines et télésièges de la station vaudoise ont vu défiler 75'000 clients, une hausse de 30% par rapport à l'été 2024.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Nous avons dépassé le record de l’été 2021, pendant lequel le COVID avait poussé une majorité de Suisses à rester dans le pays pour les vacances», se réjouit le directeur des remontées mécaniques Martin Deburaux, cité mercredi dans un communiqué. A noter que parmi les 75’000 clients de l’été, 47% sont venus avec un abonnement Magic Pass.

La fréquentation a notamment doublé pour le seul mois de juin avec une météo très favorable. Le facteur météo n’explique toutefois pas entièrement le succès de l’été, les visiteurs s’étant aussi déplacés en nombre en juillet et août malgré un temps plus mitigé.

Nouvelles activités

Selon la station vaudoise, la transition vers un modèle 3 saisons – ski en hiver et diverses autres activités entre mi-juin et fin-octobre – porte ses fruits. Parmi les événements ayant connu du succès cet été, elle cite la fresque de l’artiste Saype sur les pentes du Grand Chamossaire et une nouvelle piste de vélo de descente sur le même secteur.

Le développement de sentiers de randonnée thématiques, ainsi que l’exploitation d’une piste de «Mountain Cart» (mélange de kart et vélo) sur le secteur du Roc d’Orsay ont aussi rencontré du succès.

«Il faut un développement estival cohérent et régulier, qui s’appuie sur la qualité d’accueil de nos visiteurs et le renforcement de l’offre d’activités de loisirs», remarque Martin Deburaux.

L’hiver reste primordial

Malgré un été record, le chiffre d’affaires estival ne représente actuellement que 5% des revenus annuels de l’entreprise.

«Des hivers réussis sont donc la clé de la stratégie de diversification, notamment pour pouvoir financer le développement de nouvelles infrastructures estivales, tout en maintenant le rythme d’investissement nécessaire à l’exploitation hivernale du domaine», poursuit le communiqué.

Les remontées mécaniques de Villars-Gryon-Diablerets sont encore ouvertes jusqu’au 26 octobre. La saison de ski débutera le vendredi 5 décembre pour se terminer le dimanche 12 avril 2026.

