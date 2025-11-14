Un audit constate des failles dans la gouvernance des HUG

Keystone-SDA

La Cour des comptes genevoise a publié vendredi un rapport qui met en lumière des failles dans la gouvernance des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En cause notamment, le nombre trop élevé de membres au Conseil d'administration et des compétences manquantes.

(Keystone-ATS) Le Conseil d’administration est composé de 19 membres, ce qui est nettement supérieur à ce que préconisent les bonnes pratiques, indique la Cour des comptes. Ce nombre élevé complexifie les discussions, réduit la qualité des échanges et rallonge les séances, souligne la Cour.

Dans cet audit de conformité lancé suite à des alertes sur d’éventuels dysfonctionnements, les magistrats relèvent le peu de diversité dans les profils des administrateurs. Certaines compétences sont manquantes, notamment dans des domaines comme l’économie de la santé, la gestion des risques, le numérique, le droit et l’immobilier, constate la Cour des comptes.

Elle relève aussi que la gestion des liens d’intérêts est défaillante. Douze recommandations ont été formulées, toutes acceptées.