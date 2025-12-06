Un camion chute dans l’Aar près d’Olten (SO): le conducteur tué

Keystone-SDA

Un camion a chuté dans l'Aar, vendredi après-midi, depuis un pont situé entre Olten (SO) et Winznau (SO). Son conducteur a été retrouvé mort, a indiqué samedi un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS.

(Keystone-ATS) La police a été alertée de l’accident vendredi vers 15h00. Le camion a pu être dégagé peu après 03h00 à l’aide d’une grue, a précisé le porte-parole, qui a annoncé plus tard le décès du conducteur.

Selon lui, les travaux se sont révélés laborieux. Le garde-corps du pont a dû être remis en état après l’accident. Le pont a finalement pu être rouvert au trafic de transit vers 06h00 samedi matin.

Le camion roulait d’Olten en direction de Winznau lorsque, pour une raison encore inconnue, il a percuté et brisé la balustrade du pont avant de chuter dans l’Aar. Il a coulé dans la rivière.

Le poids lourd ne transportait pas de marchandises dangereuses. Une enquête devra déterminer le déroulement exact de l’accident et ses causes.