Un carambolage à Montreux fait plusieurs blessés graves

Keystone-SDA

Un conducteur alcoolisé a créé un carambolage samedi soir à Montreux sur l'avenue des Alpes après avoir percuté une voiture qui se parquait. Cette dernière s'est déportée sous l'effet du choc et a heurté deux piétons. Il s'agit de touristes chinois, une femme de 51 ans et son fils de 19 ans. Tous deux sont grièvement blessés.

(Keystone-ATS) La vie du jeune homme est en danger, précise la police vaudoise dimanche dans un communiqué. Les deux touristes sont soignés au CHUV.

Le conducteur alcoolisé a continué son embardée après avoir percuté le véhicule qui se parquait. Il a heurté un deuxième véhicule, puis un arbre et enfin deux voitures stationnées au bord de la route.

Un des conducteurs dont la voiture a été percutée a été légèrement blessé. Une enquête a été ouverte.