Un Chemin de Tell inauguré à Altdorf: 1,5 km didactique

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Altdorf a choisi ce 1er Août pour inaugurer son Chemin de Tell, une voie didactique de 1,5 kilomètre qui mène de la gare au centre du village et raconte comment Guillaume Tell a tué le bailli Gessler. Mais pas seulement. La région y est présentée et des jeux proposés.

Pour jouer, par exemple avec le fameux chapeau de Gessler, il faut un smartphone équipé d’un lecteur QR. Le système permet aussi d’écouter de la musique, l’ouverture de Guillaume Tell de Gioachino Rossini en l’occurrence.

Au long des douze stations, le chemin informe aussi sur les bâtiments devant lesquels on passe ou sur des thèmes du canton. Une station est par exemple consacrée au trafic au Gothard.

La commune d’Altdorf a réalisé le chemin à l’occasion du 125e anniversaire de la société de théâtre Tellspiel d’Altdorf. Le projet a été soutenu par des commerces d’Altdorf, par Uri Tourismus AG et par une contribution de la nouvelle politique régionale (NPR).