Un cobra aperçu dans une commune près de Toulouse
Le collège et les parcs de la commune de Castelginest, près de Toulouse, ont été fermés mercredi par mesure de précaution après la découverte d'un cobra en liberté, a-t-on appris auprès de la mairie.
(Keystone-ATS) «On ne sait pas d’où il vient. Le cobra a été aperçu par des habitants, qui l’ont pris en photo et il a été identifié à partir de la photo» par des experts, a précisé à l’AFP la mairie de Castelginest, bourg de 11’000 habitants.
Dans un message posté sur ses réseaux sociaux mardi soir, la mairie a alerté de «la présence avérée d’un cobra venimeux sur la commune». Elle a annoncé la fermeture par précaution de parcs, cimetières, terrains de sport, assurant que des «équipes spécialisées des pompiers sont en cours d’intervention».