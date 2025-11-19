Un déficit de 1,3 million au budget 2026 du Locle

Keystone-SDA

Le budget 2026 de la ville du Locle (NE) affiche un déficit de 1,3 million de francs, alors que celui de 2025 tablait sur une perte de 1,4 million. Tant les recettes fiscales que les charges sont en augmentation.

(Keystone-ATS) Le budget prévoit des investissements nets à hauteur de 12,2 millions.

La hausse des recettes fiscales, qui se monte à 2,5 millions de francs par rapport au budget 2025, s’explique principalement par la bonne santé des entreprises locales ces dernières années et par l’augmentation des revenus imposables des personnes physiques, indique mercredi la ville du Locle dans un communiqué.

De leur côté, les dépenses augmentent presque autant (+2,4 millions). Les charges de personnel sont en hausse de 1,3 million avec, notamment l’augmentation de 3,44 EPT. Des dépenses de +4,7% en biens, services et marchandises sont aussi prévues, sans oublier des charges financières (+388’560 francs) liées aux intérêts passifs et à l’entretien des immeubles locatifs.