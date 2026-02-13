Un Fribourgeois lauréat du «prix meilleur jeune journaliste 2025»

Keystone-SDA

Le "prix meilleur jeune journaliste édition 2025" (PMJJ) a été remis jeudi soir à Lausanne à Léo Martinetti. Le journaliste de Radio Fribourg s’est particulièrement distingué parmi les 24 stagiaires ayant obtenu l'an passé le diplôme de journaliste du CFJM par la qualité de son enquête finale.

(Keystone-ATS) Léo Martinetti a été récompensé à l’unanimité du jury pour son enquête «En prison pour une amende». Cette dernière traite de l’incarcération de personnes pour défaut de paiement, a indiqué vendredi le Centre de formation au journalisme et aux médias (CFJM).

«La construction de l’enquête est pour nous exemplaire, elle part du témoignage, de l’humain, du vécu, pour comprendre des mécanismes sociaux, psychologiques», a relevé Olivier Zahno, rédacteur en chef de RJB, cité dans le communiqué. Le PMJJ est doté de 2500 francs.

Le deuxième prix est revenu à un autre Fribourgeois, à savoir Jonas Ruffieux de La Liberté. Le journaliste a suscité un «vif intérêt pour son excellente enquête sur la banalisation des antidouleurs dans le sport d’élite, mais aussi dans le sport amateur».