Un guichet unique pour les autorisations de drones à Genève

Keystone-SDA

Le Canton de Genève simplifie l'approche pour les demandes d'autorisation de survol du territoire par des drones. Un guichet unique est établi en partenariat avec Skyguide, a dit lundi le Département des institutions et du numérique (DIN).

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(Keystone-ATS) La police cantonale et les offices cantonaux de la détention et de l’agriculture et la nature ont rejoint la plateforme nationale Swiss Drone Portal. En un seul coup, les pilotes pourront identifier les zones réglementées et déposer l’ensemble de leurs demandes.

Dans le canton, les abords des bâtiments publics, les établissements pénitentiaires, les zones naturelles protégées ou encore un périmètre de cinq kilomètres autour de l’Aéroport de Genève requièrent une autorisation. Un même vol peut en exiger plusieurs.

Chaque entité va toutefois conserver son autorité de décision. La police cantonale pour les vols à moins de 300 m des bâtiments publics, l’office de la détention pour les établissements pénitentiaires, celui de l’agriculture et de la nature et pour les zones naturelles et Skyguide pour les environs de l’aéroport.

Ce portail n’exonère pas les pilotes de suivre les règles de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), dit le DIN. Il rappelle aussi l’interdiction des vols sur le territoire genevois du 10 au 19 juin au moment du G7 d’Evian prévu du 15 au 17, indépendamment du poids ou de la finalité du vol avec ces engins.