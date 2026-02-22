Un homme tué après s’être introduit dans la résidence de Trump

Un homme armé s'est introduit illégalement dans l'enceinte de la résidence de Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride et a été abattu par les forces de l'ordre, a annoncé dimanche un responsable du Secret Service américain.

(Keystone-ATS) Le président Donald Trump se trouvait au moment des faits dans la capitale, Washington.

«Un homme armé a été abattu (…) après avoir pénétré illégalement dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago tôt ce matin», a annoncé Anthony Guglielmi, le porte-parole du Secret Service sur X.

«Vers 1h30 du matin» dimanche, «un homme âgé d’une vingtaine d’années (…) a été aperçu près de l’entrée nord de la propriété Mar-a-Lago, avec ce qui semblait être un fusil et un bidon d’essence», a-t-il précisé.

Des agents de l’ordre ont alors confronté l’homme et tiré plusieurs coups de feu. Aucun agent n’a été blessé. Les autorités vont tenir sous peu une conférence de presse à ce sujet.

Lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump avait été visé par deux tentatives d’assassinat, dont une en Floride.