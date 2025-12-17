Un incendie a ravagé le restaurant 3023 à Verbier

Keystone-SDA

Un incendie a ravagé le restaurant 3023 à Verbier. Situé vers le télésiège des Attelas, l'établissement ne pourra pas rouvrir pour la saison hivernale à cause de dégâts trop importants.

1 minute

(Keystone-ATS) La police cantonale et Téléverbier ont confirmé ces informations à Keystone-ATS. Le feu s’est déclaré peu avant 07h00 mercredi et a depuis pu être maitrisé.

Dès le déclenchement de l’alarme, les services de secours ont été rapidement alertés et ont pu intervenir dans les plus brefs délais, écrit Téléverbier dans un communiqué publié sur la plateforme PublicNow. Des hélicoptères ont notamment été nécessaires.

Aucune victime ou blessé n’est à déplorer, indique la police. Néanmoins, le feu a causé des dégâts matériels importants, ce qui a obligé Téléverbier à prendre la décision de ne pas rouvrir le restaurant pour la saison hivernale.

Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les causes exactes de l’incendie.