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Un nouveau quartier aux portes d’Yverdon-les-Bains (VD)

Keystone-SDA

La réalisation du quartier Longemale à Pomy (VD), aux portes d'Yverdon-les-Bains, a débuté. L'ensemble comprendra 127 logements répartis dans onze bâtiments, ainsi que des surfaces destinées à des commerces de proximité. Les premiers appartements seront mis en location à l'horizon 2028.

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(Keystone-ATS) Le nouveau quartier contribuera à renforcer l’offre résidentielle dans le Nord vaudois. Il proposera une large diversité de logements, y compris des appartements adaptés aux seniors, favorisant ainsi le maintien à domicile, indique mercredi GEFISWISS, gérants d’actifs romand spécialisé dans l’immobilier durable.

Le projet a été développé selon «des standards élevés de durabilité», précise le communiqué. Le quartier disposera d’une boucle d’anergie, de pompes à chaleur et d’installations photovoltaïques. Les bâtiments répondront aux exigences Minergie.

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