Un nouvel « Espace du Blé au Pain » verra le jour à Echallens

Keystone-SDA

L'Etat de Vaud va soutenir à hauteur de 1,4 million de francs la création d'un nouveau pôle muséal et agrotouristique dédié à la filière céréalière suisse. Porté par les acteurs du territoire, le futur "Espace du Blé au Pain" verra le jour à Echallens, sur le site du Moulin déjà existant.

(Keystone-ATS) Il proposera une offre culturelle, gastronomique et didactique, en lien direct avec le monde agricole et la région du Gros-de-Vaud, a indiqué mardi le Conseil d’Etat dans un communiqué. Il s’agit d’une nouvelle étape pour la Maison du Blé et du Pain, bien connue des Vaudois, ajoute-t-il. Le projet vise à moderniser ses activités et à les déplacer vers un site mieux adapté, au coeur du territoire agricole du Gros-de-Vaud, à proximité de la coopérative Landi.

Ce projet emblématique s’appuie sur une association temporaire réunissant le Musée suisse du Blé et du Pain, la Coopérative agricole et meunière d’Echallens, la Fête du Blé et du Pain ainsi que l’Association de la région du Gros-de-Vaud (ARGdV), explique le gouvernement vaudois.

« L’objectif est d’offrir un espace vivant où les acteurs de la filière céréalière peuvent partager leur savoir-faire avec le grand public, renforcer le lien entre producteurs et consommateurs, et valoriser les richesses du territoire », est-il souligné.

Musée, boulangerie, tea-room, resto et boutique

Sur un seul site, le nouveau pôle muséal et agrotouristique proposera un musée modernisé avec de nouvelles expositions thématiques, notamment en collaboration avec Prométerre, une boulangerie tea-room et un restaurant ainsi qu’une boutique de produits régionaux. Le projet s’appuie sur une infrastructure active, à savoir le Moulin d’Echallens, déjà présent sur place. Il sera d’ailleurs pleinement intégré au futur espace.

« Ce lieu deviendra un point de rencontre entre traditions et innovation, ville et campagne, agriculture et tourisme. Il contribuera aussi à la sensibilisation aux enjeux de durabilité, à travers un programme éducatif accessible à tous les publics », relève encore le Conseil d’Etat.

Le projet s’inscrit dans la stratégie du Canton mettant l’accent sur le développement d’un tourisme régional durable et quatre-saisons, selon le gouvernement. C’est donc à ce titre qu’il bénéficie d’un soutien de 1,4 million de francs à fonds perdu, via le budget du décret géré par le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI). Le coût total du projet s’élève à environ 12,3 millions de francs.