Un pic possible du pétrole «vers 2030», selon l’AIE

Keystone-SDA

Les énergies renouvelables se déploient au niveau mondial plus vite que les énergies fossiles, malgré les changements de politiques aux Etats-Unis, indique mercredi l'AIE. L'agence voit, dans son scénario médian, la demande de pétrole "se stabiliser vers 2030".

5 minutes

(Keystone-ATS) Les renouvelables, tirées par le solaire photovoltaïque, voient leur demande croître «plus rapidement que toute autre source majeure d’énergie, dans tous les scénarios» présentés par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son rapport annuel sur les perspectives énergétiques mondiales (WEO 2025).

Dans ce rapport très attendu par les décideurs, publié alors que se tient la COP30 à Belém, l’AIE présente trois scénarios sur le futur de l’énergie dans le monde: l’un basé sur les politiques actuelles des pays, un autre incluant les mesures à adopter si le monde voulait atteindre la neutralité carbone en 2050 et un scenario médian incluant les mesures que les Etats ont déjà annoncées.

Dans ce scénario médian, les Etats-Unis, du fait des changements de politiques annoncés, ont en 2035 35% de capacités renouvelables en moins par rapport aux prévisions du rapport 2024, «mais au niveau mondial les renouvelables poursuivent leur expansion rapide».

La Chine devant

La Chine en reste le premier marché – et premier fabricant – assurant 45 à 60% du déploiement ces dix prochaines années, quels que soient les scénarios envisagés.

Sur le partage des énergies, les chemins en revanche divergent: dans le scénario médian, la demande de charbon atteint un pic et le pétrole se stabilise «aux environs de 2030». En revanche, le gaz continue à croître au cours des années 2030 contrairement aux précédentes prévisions, là encore du fait de la nouvelle politique américaine et également de prix plus bas.

Précédemment, il y a deux ans, l’AIE avait évoqué un pic de la demande de tous les fossiles (pétrole, charbon, gaz) dans la décennie, à rebours des prévisions de l’industrie pétrogazière.

Dans le scénario le plus conservateur présenté mercredi, celui basé sur les politiques actuelles, la demande de charbon commence à se replier avant la fin de cette décennie, mais celle de pétrole et de gaz continue à croître jusqu’en 2050.

«Deux sujets critiques»

Pour cette édition, l’AIE a ressuscité ce scénario, qu’elle avait abandonné en 2020 dans le contexte d’un élan global vers la transition énergétique motivé par des enjeux climatiques et de souveraineté.

Pour Rachel Cleetus, de l’Union of Concerned Scientists, interrogée à Belém, où se tient la conférence de l’ONU sur le climat COP30, il «n’est pas représentatif de la réalité de l’accélération [de la transition] dans le monde. Ses motivations sont politiques».

Filiale de l’OCDE, l’agence est aujourd’hui dans le collimateur de la très propétrole et climatosceptique administration Trump. «Nous réformerons le fonctionnement de l’AIE ou nous nous retirerons», avait averti en juillet le secrétaire américain à l’énergie Chris Wright, à Bloomberg.

L’institution, créée en 1974 pour aider les pays riches à affronter le choc pétrolier, a produit depuis les années 2020 des scénarios décrivant un déclin des énergies fossiles et modélisé le chemin à suivre pour atteindre en 2050 la neutralité carbone nécessaire pour freiner le réchauffement.

«Pas des prévisions»

Pour ce nouveau rapport très scruté, l’AIE précise que les trois voies explorées «ne sont pas des prévisions»: «il n’y a pas de scénario unique en matière d’avenir de l’énergie». Ces trois «scénarios illustrent les points-clés de décision à venir, et fournissent un cadre de discussion basé sur des chiffres, sur la façon d’avancer», souligne le directeur de l’agence, Fatih Birol, dans un communiqué.

Mais si la sécurité énergétique est la préoccupation centrale de nombreux gouvernements, «leurs réponses doivent prendre en considération les synergies et compromis pouvant surgir d’autres objectifs – accessibilité, compétitivité, changement climatique», ajoute-t-il.

Le rapport, qui appelle à la coopération et des efforts concertés, aborde de fait bien des enjeux: le boom de la demande d’énergie, et en particulier l’essor de l’électricité, les défis de l’approvisionnement en métaux critiques. Et surtout, sur «deux sujets critiques, le monde est en deçà des objectifs qu’il s’est fixés, insiste-t-il: l’accès universel à l’énergie et le changement climatique», note l’AIE. Quelque 730 millions d’humains vivent sans électricité.

Quant au climat, les trois scénarios entraîneront le monde au-delà de 1,5 degré Celsius de réchauffement annonciateur d’impacts majeurs. Seul le scénario neutralité carbone permettrait, à plus long terme, de revenir sous ce seuil, souligne l’AIE, qui relève que 2024 a été l’année la plus chaude enregistrée.