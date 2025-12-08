Un projet pour promouvoir la biodiversité autour des écoles du Jura

Keystone-SDA

Le projet "jardins vivants à l'école" verra le jour l'année prochaine dans le canton du Jura. Cette initiative alliant aménagements écologiques et démarche pédagogique a pour but de promouvoir la biodiversité autour des établissements scolaires.

(Keystone-ATS) Le partenariat noué entre le canton et la Banque cantonale du Jura (BCJ) permettra de soutenir financièrement les aménagements d’espaces favorables à la faune et à la flore (prairies fleuries, haies, mares à batraciens, potagers, etc.) autour des écoles.

L’an prochain, quatre projets seront sélectionnés et financés à hauteur maximale de 30’000 francs, indiquent lundi le canton du Jura et la BCJ dans un communiqué. Les communes concernées participeront également à l’effort financier.

Les élèves seront impliqués dans chaque étape de leur projet. Le but est de renforcer la compréhension des enjeux liés à la biodiversité, mais aussi leur faire découvrir la nature et à les sensibiliser dès le plus jeune âge.

Les communes et cercles scolaires peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 27 février 2026. Les projets sélectionnés serviront ensuite d’exemples pour une diffusion plus large de l’initiative, qui pourra se poursuivre jusqu’en 2028.