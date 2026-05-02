Un responsable iranien juge «probable» une reprise du conflit

Keystone-SDA

Un responsable militaire iranien a jugé samedi "probable" une reprise du conflit avec les Etats-Unis. Donald Trump a dit n'être "pas satisfait" d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix.

2 minutes

(Keystone-ATS) Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril, après quasiment 40 jours de frappes israélo-américaines sur l’Iran et de représailles de Téhéran dans la région. Une première session de pourparlers directs à Islamabad le 11 avril s’est révélée infructueuse, et jusqu’ici sans lendemain tant les divergences restent fortes entre les deux camps, du détroit d’Ormuz au volet nucléaire.

L’Iran a transmis cette semaine un nouveau texte via le Pakistan, médiateur des discussions, sans qu’aucun détail ne filtre sur le contenu. Donald Trump a cependant dit vendredi n’être «pas satisfait» de cette dernière mouture. Il a répété qu’à son sens les dirigeants iraniens étaient «désunis» et incapables de s’entendre sur une stratégie de sortie du conflit.

«Une reprise du conflit entre l’Iran et les Etats-Unis est probable, et les faits ont démontré que les Etats-Unis ne respectaient aucune promesse ou accord», a réagi samedi Mohammad Jafar Asadi, inspecteur adjoint du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par l’agence de presse Fars.

Selon lui, «les forces armées sont parfaitement préparées à toute nouvelle tentative d’aventurisme ou à toute action imprudente de la part des Américains.»

Donald Trump avait théoriquement jusqu’à vendredi pour demander l’autorisation du Congrès américain pour poursuivre la guerre. Il a préféré envoyer une lettre à des responsables parlementaires pour leur notifier que les hostilités contre l’Iran étaient «terminées», même si plusieurs élus démocrates ont souligné que la présence continue de forces américaines dans la région indiquait le contraire.

La guerre a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ses répercussions continuent de secouer l’économie mondiale.