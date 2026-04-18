Un salon dédié aux vins vivants à l’Auberge de Montheron

Keystone-SDA

Le Salon Desalpes revient pour une sixième édition dans la grande salle de l’Auberge de l'Abbaye de Montheron (VD) durant le week-end des 25 et 26 avril. Une quarantaine de vigneronnes et vignerons participent à ce rendez-vous dédié aux vins vivants.

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(Keystone-ATS) Pour la première fois, le salon se tient sur deux jours. Il met à l’honneur des vins issus de pratiques respectueuses du vivant: viticulture biologique ou biodynamique, vendanges manuelles, fermentations spontanées, vinifications peu interventionnistes et utilisation minimale – voire absence – de soufre, détaillent les organisateurs.

Outre rencontrer les vigneronnes et les vignerons, le public pourra découvrir des cuvées confidentielles, déguster divers vins et échanger sur les pratiques viticoles durables. Une dégustation de vieux millésimes du Dézaley de la Ville de Lausanne permettra d’explorer le potentiel de garde du chasselas de Lavaux.

Hans-Peter Schmidt, spécialiste de l’agro-écologie du domaine Mythopia (VS), tiendra une conférence sur les enjeux contemporains de la viticulture durable et de la régénération des sols. Le samedi soir, une grande Tavolata alpine mêlera mets et vins vivants, sous la houlette d’Alba Farnos Vinals, la cheffe de l’Auberge de l’Abbaye de Montheron. Puis des DJ’s feront danser les convives.