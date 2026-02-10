Un syndicat exige un CTT pour les remontées mécaniques vaudoises

Keystone-SDA

Les salaires vaudois du personnel d'exploitation des remontées mécaniques sont inférieurs à ceux d'autres cantons, selon les observations du syndicat SCIV. Il demande la mise en place "urgente" d'un Contrat-Type de Travail (CTT) pour le secteur, alertant sur la précarité qui touche ses employés.

2 minutes

(Keystone-ATS) «En ce début d’année 2026, nous constatons que les salaires vaudois pour le personnel d’exploitation sont 20% inférieurs aux salaires pratiqués dans le canton du Valais, et 13% inférieurs aux salaires pratiqués dans le canton de Berne», écrit le SCIV dans son communiqué mardi. «Les professions liées à la sécurité des pistes sont également touchées.»

Pour le syndicat, il est «indispensable et urgent» de déterminer des salaires minimums dans la branche dans le canton de Vaud, tenant compte des normes existantes. Il invite à dire «STOP à la sous-enchère salariale.»

Précarité importante

L’organisation a en outre constaté plusieurs problèmes qui minent le secteur et les conditions de travail du personnel, dont le fait que «pas moins de 87% des employés sont payés à l’heure», ce qui ne leur permet pas de déterminer leur revenu à l’avance.

Les heures de travail ne sont, en outre, pas garanties, déplore le syndicat. Cette précarité est accentuée par le fait qu’une installation peut être fermée en raison du mauvais temps ou du manque temporaire de neige, explique le SCIV.

De plus, le syndicat a constaté «l’engagement en masse de main d’oeuvre étrangère» qui «contribue à maintenir un niveau de salaire précaire dans la branche et prive la population indigène de ces emplois, dans la mesure où ils ne permettent pas de vivre correctement dans la région».

Le SCIV demande donc à la Commission tripartite vaudoise, en charge de l’observation du marché du travail, de «déterminer les salaires d’usage dans la branche en tenant compte des CTT et CCT existants.» Des salaires minimums pour les différentes fonctions doivent également être fixés par le Conseil d’Etat, estime l’organisation.