Un village néolithique découvert sur le site du campus à Bienne

Keystone-SDA

Lors de fouilles sur le chantier du futur campus de la Haute école spécialisée bernoise à Bienne, le Service archéologique du canton de Berne a mis au jour un village néolithique. Ce site fondé en 3842 avant J.-C. a été occupé pendant à peine cinq ans avant d’être détruit par une puissante tempête accompagnée d’inondations.

2 minutes

(Keystone-ATS) Sur le site du futur campus de la Haute école spécialisée bernoise, situé juste derrière la gare, les archéologues sont tombés sur les vestiges d’un village néolithique à 4,5 mètres sous la surface. Plus de 1300 pieux fichés en terre esquissant le plan des maisons et du village ainsi que 700 autres pièces de bois ont été retrouvés.

L’analyse scientifique du bois de construction a permis de restituer le plan du village et de ses 23 maisons. En comparant les cernes du bois, il est possible de dater le site: il n’a été occupé que durant cinq petites années, de 3842 à 3838 avant J.-C. Les fouilles de sauvetage sur ce chantier ont été réalisées en 2018 et 2019.

C’est le plus ancien établissement sur les rives du lac de Bienne que l’on puisse restituer aussi bien, souligne vendredi le Service archéologique du canton de Berne. Constitué au départ d’une rangée de bâtiments, le village s’est ensuite développé sur deux côtés puis des brise-lames en bois ont été implantés côté lac.

Une fin tragique

En 3838 avant J.-C., une forte tempête de vent d’ouest a détruit le village presque complètement. «Il est très rare en archéologie de retrouver des traces probantes d’un tel événement», constate le canton de Berne.

Mais la situation des pieux mis au jour a permis de déterminer que des forces naturelles puissantes, vraisemblablement des vagues et du vent, ont soufflé plusieurs bâtiments et les ont endommagés. Dans les mois qui ont suivi, les habitants ont tenté de reconstruire leur village, avant de l’abandonner totalement.

Le village sur le chantier du campus a livré des éléments rendant compte très concrètement de sa brève existence. Il constitue de ce fait un exemple particulièrement spectaculaire d’habitat lacustre du Néolithique et s’inscrit dans le riche patrimoine archéologique de la région des Trois-Lacs, note le Service archéologique.

Les résultats de nouvelles études scientifiques du site seront exposés dans un livre présenté au public à Bienne le 23 avril prochain.