Une édition record pour le Festival cinémas d’Afrique Lausanne

Keystone-SDA

Le 19e Festival cinémas d'Afrique Lausanne (FCAL) a réuni près de 6000 personnes de jeudi à dimanche. Il s'agit de la plus forte fréquentation en salle de l'histoire du festival.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En tout, 59 films issus de 23 pays, accompagnés de deux concerts et trois DJ sets, ont été proposés durant cette fin de semaine afin de «mettre en lumière de la richesse de la création du continent africain», rappellent dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Parmi les temps forts, ils citent la projection des films «Katanga, la danse des scorpions» (Burkina Faso) de Dani Kouyaté et «Sudan, Remember us» (Tunisie, Soudan) d’Hind Meddeb, ainsi les programmes de courts-métrages de la section Panorama.

Une rétrospective de films récemment restaurés a aussi attiré de nombreux festivaliers, tout comme un Focus sur l’Angola. Des films marqués par un engagement pour les femmes, les LGBTQIA+, la jeunesse et diverses communautés ont aussi suscité discussions et échanges dans le public, soulignent les organisateurs.

La 20e édition du FCAL est d’ores et déjà programmée du 13 au 16 août 2026.

