Une charte pour des arbres plus sains en milieu urbain

Keystone-SDA

Face à la nécessité accrue de l'arborisation en milieu bâti en raison du changement climatique et des défis posés par celle-ci, la Ville de Lausanne et les dix communes de l'association Région Morges ont signé une charte avec des pépiniéristes et l'association JardinSuisse-Vaud. Objectif: produire des arbres mieux adaptés aux conditions urbaines tout en soutenant l'économie locale.

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(Keystone-ATS) Les environnements construits comportent de nombreux obstacles pour les arbres. «Les sols sont souvent pauvres, l’espace limité et les températures peuvent atteindre des niveaux extrêmes», expliquent les signataires lundi dans un communiqué. «Toute transplantation constitue un choc, quel que soit le site de plantation», ajoutent-ils.

La charte vise donc à identifier certaines qualités permettant aux jeunes arbres de prospérer dès leur plantation. Ceux-ci seront ensuite cultivés selon un «cahier des charges strict», privilégiant la solidité et la santé du système racinaire plutôt que le seul développement du feuillage. «Il ne s’agit pas seulement de planter davantage, mais de planter mieux», résume le document.

La charte vise également à rémunérer équitablement les pépiniéristes qui produisent ces arbres adaptés au milieu urbain. Elle se veut un «outil fédérateur pour les différents acteurs travaillant au renforcement de la canopée» et doit également permettre l’entraide et les échanges d’expériences entre les communes, a déclaré le président de Région Morges, Jerome De Benedictis, cité dans le communiqué.