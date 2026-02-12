La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une grande manifestation pour dénoncer le G7 est prévue à Genève

Keystone-SDA

Un mouvement de résistance s'organise à Genève en vue du Sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Evian (F). La coalition No-G7 prévoit d'organiser une grande manifestation le 14 juin pour contre le fascisme et l'impérialisme.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous espérons que le gouvernement genevois travaillera avec nous pour garantir la sécurité de tous lors de cette manifestation que nous voulons pacifiste», a déclaré jeudi devant les médias Françoise Nyffeler, au nom du collectif de la Grève féministe. «Nous ne voulons pas de provocations», a souligné la militante, rappelant «les exactions» de la police lors d’une manifestation non autorisée en octobre.

Une quarantaine d’organisations et de partis ont déjà rejoint la coalition No-G7 pour dénoncer la rencontre des sept dirigeants des pays les plus riches au monde. Objectifs: construire et développer une résistance internationaliste aux valeurs qu’ils incarnent, à savoir le capitalisme, l’extrême droite, le racisme, le patriarcat, le masculinisme, le colonialisme ou encore la transphobie.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

