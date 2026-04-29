La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Une majorité favorable à l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions»

Keystone-SDA

L'initiative de l'UDC "Pas de Suisse à 10 millions!" pourrait recueillir une majorité. Selon un sondage 20 Minutes et Tamedia publié mercredi, 52% des personnes interrogées ont l'intention de voter "oui" à ce texte le 14 juin prochain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A la mi-avril, 46% des personnes interrogées avaient l’intention de rejeter l'»initiative pour la durabilité» de l’UDC, tandis que 2% n’avaient pas encore pris de décision, ajoute cette enquête réalisée la semaine dernière par l’institut Leewas.

L’institut de sondage fait toutefois état d’une «certaine volatilité» dans les intentions de vote: en mars dernier, lors d’un précédent sondage, seules 45% des personnes interrogées avaient répondu oui et 47% non. Et en novembre, le résultat était de 48% de oui contre 41% de non. Aucune tendance claire ne se dégage.

L’incertitude est également totale concernant le deuxième projet soumis au vote, la réforme de la loi sur le service civil: 46% des sondés se prononcent actuellement pour de projet et 46% contre.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision