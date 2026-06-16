Une oeuvre d’art va trôner aux Jeunes-Rives à Neuchâtel

Keystone-SDA

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Une oeuvre d'art va être installée dans le parc des Jeunes-Rives à Neuchâtel, dans le cadre de son réaménagement. La Ville lance un appel à candidatures pour la réalisation d'une création artistique. Le montant est doté de 175'000 francs.

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(Keystone-ATS) Le parc public, qui est déjà en bonne partie réaménagé, sera entièrement finalisé en 2027. Tout chantier d’envergure dans la commune «prévoit la réalisation d’une œuvre artistique financée par 1% des coûts totaux des travaux», a indiqué mardi la Ville.

L’intervention artistique, temporaire ou mobile, devra entrer en dialogue avec la vocation de détente et de loisirs du site. Un jury indépendant sélectionnera quatre à cinq dossiers et invitera les artistes choisis pour la suite de la procédure. Le délai est fixé au jeudi 20 août à 17h.