La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Une panne affecte la diffusion de vidéos sur YouTube

Keystone-SDA

La plateforme de partage de vidéos YouTube a été affectée par une panne mardi soir, qui a touché des centaines de milliers d'utilisateurs. Elle a assuré travailler au rétablissement du service.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Si vous avez des difficultés à accéder à YouTube en ce moment, vous n’êtes pas les seuls. Nos équipes se penchent sur le problème», a écrit la filiale de Google sur le réseau social X, avec un lien vers une page du support informatique.

Selon cette page, le site rencontre un «problème» avec son système de «recommandations», ce qui «empêche les vidéos d’apparaître» sur YouTube, y compris sur l’application ou encore sur YouTube Kids.

Des milliards d’utilisateurs

«La page d’accueil fonctionne de nouveau, mais nous continuons de travailler à un rétablissement total» du service, a écrit l’entreprise.

Selon le site spécialisé Down Detector, plus de 300’000 signalements ont été effectués concernant ces dysfonctionnements.

La plateforme de partage de vidéos compte plus de 2,5 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision