Une panne complique l’achat de billets de train et de bus

Keystone-SDA

Depuis lundi matin, un problème technique complique l'achat de billets dans les transports publics suisses. La connexion au site Internet swisspass.ch, à la boutique en ligne des CFF et à l'application mobile CFF n'était possible que de manière limitée.

1 minute

(Keystone-ATS) Les spécialistes travaillent «d’arrache-pied» pour résoudre le problème technique, a déclaré Mara Zenhäusern, porte-parole des CFF, interrogée par Keystone-ATS.

En attendant que celui-ci soit résolu, les billets peuvent être achetés sur les plateformes mentionnées «en tant qu’invité», c’est-à-dire sans connexion. Les billets sont également disponibles dans les centres de voyage des CFF ou aux distributeurs automatiques. Le personnel des trains a été informé.

Les détenteurs d’abonnements demi-tarif plus sont également touchés par cette panne technique et ne peuvent pas payer leurs billets avec leur crédit. Un remboursement de l’abonnement demi-tarif plus n’est pas prévu, a déclaré Mme Zenhäusern. Selon la porte-parole, la cause de la panne n’est pas encore connue.