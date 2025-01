Une rare couche de neige recouvre La Nouvelle-Orléans

Keystone-SDA

Un manteau blanc a recouvert mardi La Nouvelle-Orléans après les plus importantes chutes de neige depuis des décennies dans cette ville du sud des Etats-Unis. La moitié du pays est frigorifiée par un vent venu de l'Arctique.

2 minutes

(Keystone-ATS) Dans certains pans du pays, les températures ont plongé de plus de 17 degrés en dessous des moyennes saisonnières, provoquant des fermetures d’aéroports, d’écoles, de centres de soins et de routes, notamment à cause du verglas.

Plus de 170 millions de personnes, sur une population de quelque 330 millions aux Etats-Unis, sont touchées par le vent glacial qui a poussé lundi la cérémonie d’investiture du président américain Donald Trump à se tenir à l’intérieur du Capitole et non à l’extérieur comme le veut la tradition.

« Temps froid dangereux »

Les services météorologiques américains ont fait savoir mardi qu' »un temps froid dangereux » était attendu « sur la plupart du pays », avertissant sur des risques de tempête hivernale et des températures records dans le sud des Etats-Unis.

Les autorités alertent sur les risques de gelures et d’hypothermie dans les régions peu habituées aux températures négatives, comme à La Nouvelle-Orléans, où plus de 17 centimètres de neige sont tombés mardi, soit les plus importantes chutes en un jour depuis 1948.

Dans Bourbon Street, l’artère touristique et festive de la ville, touristes et habitants se sont livrés à des batailles de boules de neige, des images inhabituelles.

Le principal aéroport de la plus grande ville de Louisiane, qui est habituée aux ouragans plutôt qu’aux tempêtes de neige, a annulé ses vols, à l’image d’autres aéroports en Floride et au Texas.