Une solide année boursière grâce à la tech et en dépit de Trump

Keystone-SDA

L'année 2025 qui s'achève se présente sous de bons auspices pour la Bourse suisse, qui a affiché une solide progression dans un contexte d'envolée du secteur de la tech et de l'intelligence artificielle (IA), en dépit de la guerre commerciale américaine.

3 minutes

(Keystone-ATS) Mardi midi, dernier jour de cotation avant les fêtes de Noël, le SMI affichait une progression de 13,9% depuis début janvier, se payant même le luxe d’atteindre un plus haut annuel à 13’216 points. L’indice vedette de la place zurichoise faisant mieux son homologue français CAC 40 (+9,8%) et dépassait de peu le prestigieux indice Dow Jones (+13,7%) de Wall Street.

La partie était cependant loin d’être gagnée pour le Swiss Market Index, qui rassemble les 20 plus grandes capitalisations de la place zurichoise. Après avoir atteint début mars un plus haut historique à 13’199,05 points, l’indice a brutalement chuté mi-avril à 10’699,66 points sous les coups de boutoir du président américain Donald Trump et de son «Liberation day».

Le SMI s’est néanmoins rapidement repris pour reprendre progressivement le terrain perdu, franchissant à la hausse début décembre la barre des 13’000 points.

La Bourse helvétique a profité du moral positif des investisseurs et de l’entrain des autres places mondiales. Les droits de douane américains ont certes provoqué une onde de choc, mais le marché actions a rapidement rebondi, la plupart des sociétés cotées n’étant pas directement affectées par ces surtaxes de 39%, depuis ramenées à 15%.

Les autres principaux indices de la Bourse suisse SIX ont également bénéficié de l’intérêt des participants, le Swiss Leader Index (SLI) gagnant 11,5% et le Swiss Performance Index (SPI) 17,3%.

Perles et cailloux

Dans le détail, les grandes capitalisations Holcim (+68,5%), Galderma (+62,2%) et Sandoz (+56,1%) affichent à ce jour les meilleures performances, alors que Sonova (-30,1%), Sika (-24,4%) et Partners Group (-19,9%) ont été pénalisés par les investisseurs.

Sur l’indice global SPI, le laboratoire Idorsia sort du lot (+448%), tout comme le leader suisse de la construction Implenia (+142%) et le producteur de composants électroniques Cicor (+106%). Les investisseurs ont par contre boudé le titre du constructeur de métiers à tisser Rieter (-68%).

De nombreux titres ont affiché des résultats médiocres cette année, les investisseurs préférant se concentrer sur les placements dans l’IA et les valeurs technologiques. L’expert de Helvetische Bank, Remo Rosenau, a ainsi évoqué une performance inférieure à la moyenne des titres Nestlé, Sika, Straumann, Partners Group et Givaudan, «alors que la plupart de ces sociétés ont publié des résultats solide, voire bons».

John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement à Cité Gestion, se veut également prudent. «Les tensions commerciales et géopolitiques ne sont plus des accidents conjoncturels, mais bien la toile de fond d’un nouvel ordre économique». Pour l’associé de la banque genevoise, «la difficulté n’est plus seulement de prévoir la prochaine décision d’une banque centrale, mais d’anticiper l’imbrication de multiples chocs simultanés» qui provoquent volatilité et dispersion des performances.