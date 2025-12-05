La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une stratégie énergie et climat pour la région Bienne-Seeland (BE)

Keystone-SDA

La région Bienne-Seeland dispose d'une stratégie énergétique et climatique. L'entité seeland.biel/bienne pose ainsi les bases pour contribuer à l'objectif de zéro net 2050 de la Confédération et du canton de Berne en tant que région-énergie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Première étape vers sa mise en oeuvre, la nouvelle plateforme en ligne «Région-Energie Bienne-Seeland» a été lancée en août, rappelle un communiqué publié vendredi. Elle comprend le cockpit énergie et climat, une collection d’exemples de bonnes pratiques des communes, ainsi que la boîte à outils avec des offres de conseils proposés par le service de conseils en énergie du Seeland.

Avec l’intégration des 61 communes membres de seeland.biel/bienne et des parties prenantes régionales, la stratégie énergétique et climatique a été élaborée au cours d’un processus participatif et conclue par un processus de consultation. L’assemblée des membres l’a adoptée pas plus tard que jeudi. Pour mémoire, la région Bienne-Seeland est une région-énergie depuis 2024.

