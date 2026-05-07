Une vignette pour faciliter la vie des transports professionnels

Keystone-SDA

A Genève, les véhicules affectés au transport professionnel seront dotés d'une vignette qui leur permettra de bénéficier de conditions de circulation et de stationnement facilitées. Le Grand Conseil a voté jeudi un projet de loi en ce sens. Ce nouveau dispositif est expérimental.

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(Keystone-ATS) «Le projet met en place un dispositif pilote de priorisation du trafic professionnel», a relevé la députée PLR Céline Zuber-Roy. «Il répond à un besoin réel de l’économie genevoise», a ajouté la PLR. «L’économie est paralysée, car elle doit suivre le flux des véhicules privés», selon Jacques Jeannerat, député de Libertés et justice sociale (LJS).

Ce texte issu du Conseil d’Etat fait suite aux états généraux des mobilités. Les milieux concernés avaient insisté sur l’importance de différencier les professionnels des autres usagers motorisés. Les personnes qui vivent du trafic professionnel passent des heures dans les bouchons: il s’agit donc de défendre l’emploi et l’économie, estime Pierre Maudet, chef du Département de la santé et des mobilités (DSM).

Le projet de loi voté jeudi à la quasi unanimité est un «très bon signal pour la hierarchisation du réseau», estime M. Maudet. Jusqu’à présent, l’absence de base légale définissant le transport professionnel rendait difficile son identification.

Evaluation en 2030

Parmi les mesures envisagées, la création de voies réservées, l’accès à certaines voies de bus ou des places de stationnement dédiées. La vitesse commerciale des transports publics ne doit toutefois pas être péjorée.

Le trafic professionnel se limite aux véhicules transportant des marchandises ou du matériel à des fins commerciales, soit des poids lourds ou des camionnettes d’artisans et de commerçants. Le transport de personnes est exclu du dispositif, à l’exception des taxis.

Le Conseil d’Etat doit maintenant définir par voie réglementaire les conditions d’octroi de la vignette d’identification. Il faudra aussi définir les tronçons que pourront utiliser les véhicules dotés d’une vignette. Ces décisions pourront faire l’objet de recours. Les effets du nouveau mécanisme seront évalués au premier trimestre 2030.