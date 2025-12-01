Une voiture heurte une poussette à Morat (FR)

Keystone-SDA

Une automobiliste a blessé mercredi un enfant âgé d'un an à Morat. Elle a renversé la poussette dans laquelle il se trouvait avant de prendre la fuite.

(Keystone-ATS) Mercredi vers 8h30, la conductrice s’est tout d’abord arrêtée pour demander son chemin à une femme qui promenait son enfant en poussette. Lorsqu’elle a redémarré, la voiture a heurté la poussette pour une raison que l’enquête devra déterminer, indique lundi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

La poussette s’est alors renversée et l’enfant a subi des contusions et des éraflures. La conductrice est brièvement sortie de son véhicule, puis a quitté les lieux sans se soucier de l’enfant blessé ni donner son identité.

La police cantonale enquête sur le déroulement de l’accident et recherche l’automobiliste impliquée. Elle a également lancé un appel à témoins.