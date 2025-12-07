La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une voiture percute la vitrine d’un tea-room à Lausanne

Keystone-SDA

Une voiture a percuté la vitrine d'un tea-room sur l'Avenue de Cour dimanche matin à Lausanne. Bien que spectaculaire, l'accident n'a fait que deux blessés légers.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le véhicule a roulé en marche arrière sur une centaine de mètres et a terminé sa course dans la vitrine d’un tea-room, où se trouvaient une vingtaine de clients», a déclaré Alexia Hagenlocher, porte-parole de la police municipale de Lausanne, à Keystone-ATS. Elle confirmait une information parue dans le quotidien 24 Heures.

La voiture a été stoppée par la vitrine de l’établissement, elle a pu repartir sans l’aide d’une dépanneuse. Deux personnes, victimes de coupures légères ont été amenées à l’hôpital pour un contrôle, a précisé 24 Heures.

Il s’agit du deuxième cas de mise en mouvement fortuite d’un véhicule en une semaine à Lausanne, a souligné Alexia Hagenlocher. Elle rappelle que chaque automobiliste est responsable de l’immobilisation de son véhicule et doit veiller à tirer suffisamment le frein à main, engager le rapport inférieur de la boîte à vitesses, et orienter les roues en direction d’un obstacle.

