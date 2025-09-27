Unia Transjurane et Straumann à Villeret ont négocié un plan social
Le spécialiste des implants dentaires Straumann va finalement licencier 125 personnes sur son site de production de Villeret, dans le Jura bernois, après une première vague de suppressions d'emplois en juin. Un plan social négocié entre la direction, le personnel et le syndicat Unia Transjurane a été adopté par 51,5% des salariés consultés.
(Keystone-ATS) Ce plan sera valable rétroactivement pour les 70 salariés licenciés en juin, ainsi que pour les 125 autres collaborateurs concernés par les licenciements actuels, relève le syndicat Unia Transjurane dans un communiqué diffusé dans la nuit de vendredi à samedi. En juin dernier, Straumann avait annoncé la suppression de 250 postes.
Suite à une phase de consultation, le nombre de licenciements a pu être réduit à 195. Le syndicat estime que le résultat serré du vote des salariés montre que le dialogue doit se poursuivre afin de garantir la bonne mise en oeuvre des mesures du plan social. La courte majorité illustre aussi une profonde insatisfaction, selon lui.
Pour Unia Transjurane, il est nécessaire de rétablir la confiance des 800 salariés restants sur le site de Villeret après ces deux vagues de licenciements. Le syndicat avait obtenu l’ouverture de négociations collectives après avoir saisi la Chambre de conciliation du canton de Berne.
Le groupe bâlois Straumann avait annoncé en juin la délocalisation d’une partie de sa production en Chine.