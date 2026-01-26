Université de Fribourg: cambrioleur présumé d’automates identifié

Keystone-SDA

Le cambrioleur présumé des automates de l’Université de Fribourg a été identifié. Il s'agit d'un ressortissant français de 32 ans, sans domicile fixe. Plusieurs milliers de francs ont été dérobés.

1 minute

(Keystone-ATS) Après être entré par effraction ou s’être laissé enfermé, l’auteur présumé fracturait les automates servant à la recharge des campus cards, a indiqué lundi la police fribourgeoise. L’individu a avoué une dizaine de cas durant l’année 2025, sur différents sites de l’université.

Plusieurs milliers de francs ont ainsi été dérobés. Le montant des dommages occasionnés lors des cambriolages est estimé également à plusieurs milliers de francs. L’auteur présumé sera dénoncé au Ministère public.