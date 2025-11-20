La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
USA: Trump a signé la loi pour rendre public le dossier Epstein

Donald Trump a annoncé mercredi avoir signé la loi pour rendre public le dossier Epstein. Il l'a fait dans une publication sur sa plateforme Truth Social, après s'y être opposé pendant des mois.

(Keystone-ATS) «Je viens juste de signer la loi pour rendre public le dossier Epstein!», a écrit le président américain dans un long message où il accuse les démocrates d’avoir caché la vérité à propos du riche financier, mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

