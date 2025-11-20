USA: Trump a signé la loi pour rendre public le dossier Epstein

Keystone-SDA

Donald Trump a annoncé mercredi avoir signé la loi pour rendre public le dossier Epstein. Il l'a fait dans une publication sur sa plateforme Truth Social, après s'y être opposé pendant des mois.

1 minute

(Keystone-ATS) «Je viens juste de signer la loi pour rendre public le dossier Epstein!», a écrit le président américain dans un long message où il accuse les démocrates d’avoir caché la vérité à propos du riche financier, mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.