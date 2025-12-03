Usage frauduleux de fonds de l’UE: Federica Mogherini inculpée

L'ex-cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a été inculpée dans une enquête sur des soupçons de favoritisme dans l'attribution par l'UE d'un contrat de formation de futurs diplomates au Collège d'Europe, qu'elle dirige actuellement.

(Keystone-ATS) Deux autres suspects interpellés comme elle mardi à Bruxelles – dont un haut responsable de la Commission européenne – se sont aussi vu notifier leur inculpation, lors d’une audition par la police belge qui s’est achevée dans la nuit. Tous trois ont été libérés sous conditions, a annoncé mercredi le parquet européen