Valais: Neuchâtel et Fribourg préparent l’hommage aux victimes

Keystone-SDA

Les cantons de Neuchâtel et de Fribourg rendront hommage aux victimes de Crans-Montana à l’occasion de la journée de deuil national vendredi. Chacun d'eux enverra une délégation du Conseil d’Etat pour participer à la cérémonie officielle en Valais.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le canton de Neuchâtel sera représenté à Martigny par la présidente et le vice-président du Conseil d’Etat, soit Crystel Graf et Frédéric Mairy. Il prévoit encore une délégation à la célébration oecuménique tenue à la Collégiale de Neuchâtel, avec la ministre de l’économie Florence Nater, a indiqué mercredi la Chancellerie.

Une minute de silence sera observée par ailleurs au sein de l’administration et dans les lieux de formation. La population est invitée à s’y associer, précise le communiqué. Le Conseil d’État a aussi décidé que le drapeau neuchâtelois restera en berne jusqu’à lundi prochain sur le Château de Neuchâtel, en signe de solidarité.

Fribourg aussi

La démarche est comparable dans le canton de Fribourg. Le Conseil d’Etat sera représenté à la cérémonie officielle de Martigny par son président Philippe Demierre ainsi que par le directeur de la sécurité, de la justice et du sport Romain Collaud a fait savoir la Chancellerie.

Le gouvernement invite en outre l’ensemble de la population fribourgeoise, en particulier les écoles du canton, à observer la minute de silence prévue vendredi à 14h00 dans tout le pays. Il a décidé encore de prolonger la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments officiels du canton jusqu’à lundi.

Outre l’Hôtel cantonal et la Chancellerie d’Etat à Fribourg, la mesure concerne également les chefs-lieux de district, par l’intermédiaire des préfectures. Enfin, une messe se déroulera en la cathédrale St-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15. Et les cloches des églises sonneront dans toute la Suisse vendredi 14h00.