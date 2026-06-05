Vaud: des journées Relais pour favoriser le dialogue Etat-Religions

Keystone-SDA

Dans le canton de Vaud, des journées Relais vont voir le jour pour renforcer le dialogue entre les communautés religieuses, les autorités publiques et les acteurs du domaine social. Elles seront organisées dans différentes régions du canton et permettront des échanges autour de situations concrètes.

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(Keystone-ATS) Ces journées visent à prolonger la dynamique de dialogue créée par la formation CORPES (Communautés religieuses, pluralisme et enjeux de société) organisée entre 2019 et 2025 dans le cadre de la formation continue UNIL/EPFL. Cette formation a permis à plus d’une certaine de membres de communautés religieuses de mieux comprendre le cadre institutionnel vaudois et de développer des liens durables.

Les échanges menés pendant ces six années ont mis en évidence l’importance de disposer d’espaces de dialogue concrets autour des enjeux rencontrés sur le terrain, qu’il s’agisse d’intégration, de diversité religieuse, de collaboration avec les autorités ou encore d’utilisation de l’espace public, explique vendredi l’Etat de Vaud.

Les journées Relas proposeront des rencontres thématiques articulant apports théoriques, retours d’expérience et échanges autour de cas pratiques. Une soirée de lancement se tiendra le mardi 9 juin à l’Espace Maurice Zundel, à Lausanne.