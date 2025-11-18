Vaud: La journée de mobilisation se poursuit avec diverses actions

Plusieurs actions ont eu lieu mardi dans le cadre de la journée de grève et de mobilisation contre les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement vaudois. Les hôpitaux, la police et les milieux de la petite enfance ont notamment fait entendre leurs voix.

(Keystone-ATS) Vêtues de rouge pour manifester leur colère, une quarantaine d’accueillantes en milieu familial ont remis une lettre ouverte aux députés du Grand Conseil sur la place du Château, avant la reprise des débats de l’après-midi, a constaté Keystone-ATS. «Nous ne sommes pas d’accord avec la diminution de la subvention de la Fondation pour l’accueil de jour de l’enfance que prévoit le Conseil d’Etat», pouvait-on notamment lire dans le document.

A l’hôpital Riviera-Chablais de Rennaz (VD), une quarantaine de soignants s’étaient réunis à 13h00 pour adresser un carton rouge symbolique au Conseil d’Etat. Cette action était commune à tout le secteur de la santé parapublique et se déroulait également dans les hôpitaux de Morges, Nyon, Yverdon, le Pôle santé Vallée de Joux, la Fondation de Nant, et encore des établissements médico-sociaux (EMS).

Fabrication de pancartes

Au CHUV, entre 100 et 150 employés ont manifesté à midi dans le hall central. Ils ont notamment brandi des pancartes proclamant «CHUV – ZONE SANS COUPES».

En fin de matinée, ce sont des gendarmes arborant un badge rouge estampillé «gendarmes en colère» qui ont protesté contre les coupes budgétaires devant l’entrée du Grand Conseil vaudois.

La mobilisation se poursuivait dans l’après-midi, avec entre autres des ateliers de fabrication de pancartes sur les différents sites mobilisés. Une grande manifestation est prévue dès 17h30 sur l’esplanade de Montbenon à Lausanne. Les participants partiront en cortège à 18h00 pour rejoindre la place du Château.