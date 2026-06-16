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Vaud: le Grand Conseil veut pouvoir destituer un conseiller d’Etat

Keystone-SDA

Un membre du Conseil d'Etat vaudois devrait pouvoir être suspendu voire destitué en cas de situation très problématique. Le Grand Conseil a accepté le principe d'un tel mécanisme, dont l'application doit désormais être précisée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Auteur de cette motion, soutenue à une large majorité mardi, Yannick Maury a évoqué «un outil essentiel» pour éviter un grave dysfonctionnement au sommet de l’Etat. Un ministre ne doit pas avoir le sentiment d’être «intouchable» durant son mandat, a ajouté le député écologiste.

Selon lui, un tel mécanisme ne serait appliqué que pour des cas exceptionnels, et «on n’espère même jamais». Cet outil aurait alors au moins un effet «préventif», contraignant les membres de l’exécutif à faire «encore davantage attention à leur comportement», a-t-il ajouté.

Yannick Maury a relevé que cet instrument n’avait «rien de révolutionnaire», d’autres cantons l’ayant déjà adopté comme Genève, le Jura ou le Tessin.

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