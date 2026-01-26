Vaud: un abo pour voyager moins cher quatre week-ends de suite

Keystone-SDA

L'Abo Week-end est de retour dans le canton de Vaud. Il permet de voyager librement en transports publics sur l'ensemble du réseau Mobilis pendant quatre week-ends consécutifs, y compris les jours fériés.

(Keystone-ATS) L’abonnement est disponible à la vente jusqu’au 30 mars au prix de 19 francs pour les détenteurs d’un abonnement Mobilis (39 francs pour les autres). La période de validité possible s’étend jusqu’au 26 avril, incluant les jours fériés du week-end de Pâques, annonce lundi la communauté tarifaire vaudoise Mobilis.

Dans le détail, le sésame permet de circuler librement en 2e classe du vendredi soir dès 19h00 jusqu’au dernier service du dimanche soir, ainsi que les jours fériés selon le même horaire. Avec cette offre, Mobilis veut inciter les Vaudoises et les Vaudois à privilégier le train, le bus, le métro ou le funiculaire pour leurs loisirs. L’Abo Week-end, lancé en 2022, rencontre un vif succès.