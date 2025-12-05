Vaud Talent Hub veut faciliter l’accueil et la rétention de talents

Keystone-SDA

Pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) et l'Etat de Vaud lancent "Vaud Talent Hub", une plateforme commune dédiée à l'accueil, à l'intégration et à la rétention des talents. Les personnes hautement qualifiées y trouveront des informations pour obtenir un emploi et s'établir dans le canton.

(Keystone-ATS) Ce projet de partenariat public-privé s’inscrit dans le plan d’action cantonal «Pénurie de main-d’oeuvre, employabilité, intégration 2025–2027», adopté par le Conseil d’Etat à la mi-novembre. Cette nouvelle plateforme en constitue d’ailleurs l’une des 16 mesures, rappelle vendredi le gouvernement dans un communiqué.

Dans le canton de Vaud, 50’000 emplois à temps plein pourraient rester vacants d’ici à dix ans. «Dans ce contexte, attirer et fidéliser les talents – qu’ils soient diplômés des hautes écoles, professionnels qualifiés, talents internationaux ou Suisses de l’étranger – devient un facteur clé de compétitivité, explique le Conseil d’Etat.

C’est donc pour répondre à cet enjeu que la CVCI et l’Etat de Vaud ont développé ensemble Vaud Talent Hub. Bilingue, la plateforme est dédiée aux personnes qui «souhaitent s’installer, travailler et faire carrière dans le canton». Elle dispose d’un assistant conversationnel fournissant aux utilisateurs des réponses instantanées, basées sur les sources officielles référencées sur le site, complétées par des informations d’autres sources externes.

Meilleure visibilité

Elle rassemble les informations essentielles pour les talents: marché du travail vaudois, démarches pour travailler ou créer une entreprise, obtention d’un permis, installation dans le canton, intégration familiale, sociale et culturelle.

«Une attention particulière est portée aux diplômées et diplômés des hautes écoles vaudoises, aux talents internationaux qualifiés, aux personnes hautement qualifiées déjà installées en Suisse et aux Suisses de l’étranger envisageant un retour», est-il souligné.

«Les personnes hautement qualifiées constituent un pilier-clé de notre écosystème d’innovation, composé de PME, de groupes internationaux et d’industries à forte valeur ajoutée. Vaud Talent Hub vise à renforcer les liens entre les entreprises et les réseaux d’alumni des hautes écoles et des institutions académiques et de recherche du Canton», explique Raphaël Conz, directeur du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI).