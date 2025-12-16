Vernier s’orne de linogravures inspirées du Grand Nord

Keystone-SDA

Les rues de Vernier se transforment en galerie à ciel ouvert jusqu'au 30 décembre. Pour le projet "Vernier s'affiche", la ville expose les linogravures d'une artiste verniolane, créées d'après un voyage en Arctique.

1 minute

(Keystone-ATS) Fanny Kopp a créé ces linogravures au retour de plusieurs semaines de voyage sur un bateau dans le Grand Nord. Aux côtés d’un équipage scientifique, elle observe la fragilité du milieu marin et la présence du vivant, indique le communiqué.

Elle a collecté toutes ces observations dans un carnet de voyage, entre quelques croquis et végétaux séchés. A son retour, elle s’en inspire pour créer cette série. Ses grandes linogravures vont être exposées sur les panneaux d’affichage des rues de Vernier, qui a retiré toute publicité commerciale de son domaine public depuis janvier 2024.

Avec ces oeuvres, Fanny Kopp a voulu «rendre leur majesté à ces animaux et paysages que nous voyons trop souvent de loin», explique-t-elle dans le communiqué. Cette édition se prolongera par une exposition au foyer de la Salle du Lignon, du 3 au 7 février, avec des soirées récit, des ateliers et démonstrations de gravure animés par l’artiste.